Украинцам рассказали, планируются ли графики отключения света в Одессе 19 марта, известно, к чему следует готовиться.

Жителей предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением, стало известно, введут ли графики отключения света в Одессе на 19 марта, сообщает Политика.

По данным компании ДТЭК, энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения в результате атак.

Пока удалось частично возобновить электроснабжение города, но ремонтные работы продолжаются.

Пока нет официальных сообщений от ДТЭК или Укрэнерго о введении графиков отключения света в Одессе 19 марта для бытовых потребителей, бизнеса или промышленных предприятий.

Если ограничения электроснабжения будут введены, энергетики заранее сообщат об этом.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверьте информацию на сайте местного оператора системы распределения.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

В случае введения графиков актуальную информацию можно найти на сайте, в чат-ботах Viber, Telegram, Facebook или подать соответствующий запрос на официальном ресурсе.

Энергетики отмечают, экономное использование электроэнергии поможет снизить нагрузку на сеть и избежать аварийных ситуаций.

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