Денежная помощь в Одессе от БО «Путь к Дому» предоставляется при выполнении простых шагов.

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставляется денежная помощь в Одессе - благотворительная организация «Путь к Дому» объявила о начале регистрации для предоставления финансов, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили на официальном сайте организации.

Поддержка предоставляется семьям, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий или оккупации.

Право на получение выплат имеют семьи, состоящие из четырех или более человек, а также переселившиеся из таких регионов:

Территории, где ведутся боевые деяния.

Оккупированы или недавно деоккупированы регионы (АР Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь).

Заявители должны предоставить соответствующие материалы, подтверждающие их статус ВПЛ, а также паспорт, идентификационный код, свидетельства рождения детей и при наличии документы об инвалидности.

Денежная помощь в Одессе от БО «Путь к Дому», предоставляемая при выполнении простых шагов, требуется:

Позвонить по телефону: +380507772076.

Подготовить необходимый пакет документов: паспорт с указанным местом регистрации; идентификационный код налогоплательщика; справка ВПЛ; свидетельства о рождении детей; документ об инвалидности (при наличии); банковские реквизиты для зачисления средств.

Посетить пункт выдачи по адресу: ул. Софиевская, 10

Регистрация является важным этапом для нуждающихся в выплате, поэтому заявителям рекомендуется заранее собрать все необходимые документы и связаться с организаторами для уточнения деталей.

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