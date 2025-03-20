Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставляется денежная помощь в Одессе - благотворительная организация «Путь к Дому» объявила о начале регистрации для предоставления финансов, сообщает Politeka.net.
Подробности сообщили на официальном сайте организации.
Поддержка предоставляется семьям, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий или оккупации.
Право на получение выплат имеют семьи, состоящие из четырех или более человек, а также переселившиеся из таких регионов:
- Территории, где ведутся боевые деяния.
- Оккупированы или недавно деоккупированы регионы (АР Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь).
Заявители должны предоставить соответствующие материалы, подтверждающие их статус ВПЛ, а также паспорт, идентификационный код, свидетельства рождения детей и при наличии документы об инвалидности.
Денежная помощь в Одессе от БО «Путь к Дому», предоставляемая при выполнении простых шагов, требуется:
- Позвонить по телефону: +380507772076.
- Подготовить необходимый пакет документов:
- паспорт с указанным местом регистрации;
- идентификационный код налогоплательщика;
- справка ВПЛ;
- свидетельства о рождении детей;
- документ об инвалидности (при наличии);
- банковские реквизиты для зачисления средств.
- Посетить пункт выдачи по адресу: ул. Софиевская, 10
Регистрация является важным этапом для нуждающихся в выплате, поэтому заявителям рекомендуется заранее собрать все необходимые документы и связаться с организаторами для уточнения деталей.
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