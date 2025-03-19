Украинцам рассказали, где запланированы графики отключения света в Одессе 20 марта.

Жителей предупреждают о введении графиков отключения света в Одессе на 20 марта, сообщает Политека.

В "ДТЭК" будут проводить работы в Черноморском городском территориальном обществе.

Графики отключения света в Одессе на 20 марта запланированы в следующих населенных пунктах:

С 8 утра до 20:00 20 марта не будет электричества по таким адресам в населенном пункте Малодолинское по таким улицам Винокурова, Заводская, Зеленая, Культурная, Курортная, Молодежная, Рабочая, Шевченко, Шмидта, переулок Шмидта

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:

+38 (048) 705 90 90, для мобильных телефонов: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.

В Южной общине запланированы ограничения электроэнергии из-за профилактических работ на сетях, которые будет проводить «ДТЭК». Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Электричества 20 числа не будет по такому графику 09:00–19:00, Южное: улица Строителей, Приморская, Химиков, проспект Григоровского десанта, Мира.

Вниманию жителей сел Мирное и Граденицы.

В связи с выполнением работ 20 числа с 8.00 до 20.00 запланировано отключение электроэнергии на следующих улицах:

село Мирное: Богдана Хмельницкого, Виноградная, Солнечная, Огородная, Ивана Франко, Котляревского, Крайняя, Леси Украинки, Мира, Новоселов, Парковая, Радостная, Речная, Сагайдачного, Степная, Фрейдентальская, Центральная, Шевченко, переулок Крайний и Школьный.

Село Граденицы: ул. Шатохина Сергея Героя Украины.

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