Аренда в Одессе предлагается за 3 тысячи гривен, жилище расположена на первом этаже, площадью 23 квадрата.

Появилось интересное предложение – квартира за 3 тысячи гривен – предлагается такая аренда в Одессе, однако, стоит отметить, что жилье имеет свои особенности, сообщает Politeka.net.

Объявление о жилье было опубликовано на платформе OLX.UA.

Арендное предложение за 3 тысячи гривен

Квартира находится на первом этаже девятиэтажного дома и имеет общую площадь 23 квадратных метра, из которых 6 кв. м занимает кухня. В помещении есть централизованное отопление.

Интерьер выполнен в советском стиле, и по фото, прикрепленным к объявлению, видно, что ремонт не проводился давно. В комнате есть кресло, двуспальная софа, комод, шкаф, зеркало, ковер на стене и старый телевизор.

Особенность этого предложения – отсутствие традиционных ванных или душевой кабины в санузле. Там только унитаз, раковина и душевая насадка на металлическом шланге, а на полу есть дыра, которая, вероятно, предназначена для того, чтобы принимать душ стоя возле унитаза.

Также между санузлом и кухней нет двери. На кухне есть холодильник, стиральная машина и навесные шкафы. Доска на стиральной машине, возможно, служит столом.

Аренда в Одессе на эту квартиру также имеет условие от собственника, в объявлении указано, что арендаторы хотели бы видеть пару или одну девушку.

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