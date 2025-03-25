В 2025 году в Одессе доступно множество вакансий в различных сферах, и уровень зарплат существенно отличается в зависимости от работы, передает Политека.
Рынок труда в Одессе в 2025 году предлагает множество возможностей для соискателей работы в разных сферах.
Наибольший спрос – в сфере торговли, логистики, строительства и медицины.
Если вы ищете работу с высокой зарплатой, стоит обратить внимание на менеджерские должности и розничную торговлю.
ТОП востребованных профессий в Одессе по категориям:
- Автобизнес, автосервис – 158 вакансий
- Гостинично-ресторанный бизнес – 508
- Красота, фитнес, спорт – 151
- Медицина, здравоохранение, аптеки – 310
- Образование, наука – 147
- Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт – 493
- Розничная– 767
- Силы обороны – 248
- Строительство, архитектура, дизайн интерьера – 155
- Транспорт, логистика – 241
- Услуги для населения и бизнеса – 115
- Финансы, банки, страхование – 109 вакансий.
Среди самых высоких зарплаты в регионе получают:
Менеджер по работе с клиентами – до 60 000 грн.
Обязанности:
Только с горячими клиентами (без холодных звонков).
Подбор автомобилей на американских аукционах по запросу клиента.
Ведение переговоров, оформление сделок, консультация.
Установление и поддержка долгосрочных отношений с покупателем.
Продавец-консультант (Котовский, Киевский район) – 25 000 – 35 000 грн + %.
График: 4/3 или 5/2 (по договоренности).
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