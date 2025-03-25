Украинцам рассказали, какая работа в Одессе наиболее востребована и кто получает самые высокие выплаты.

В 2025 году в Одессе доступно множество вакансий в различных сферах, и уровень зарплат существенно отличается в зависимости от работы, передает Политека.

Рынок труда в Одессе в 2025 году предлагает множество возможностей для соискателей работы в разных сферах.

Наибольший спрос – в сфере торговли, логистики, строительства и медицины.

Если вы ищете работу с высокой зарплатой, стоит обратить внимание на менеджерские должности и розничную торговлю.

ТОП востребованных профессий в Одессе по категориям:

Автобизнес, автосервис – 158 вакансий

Гостинично-ресторанный бизнес – 508

Красота, фитнес, спорт – 151

Медицина, здравоохранение, аптеки – 310

Образование, наука – 147

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт – 493

Розничная– 767

Силы обороны – 248

Строительство, архитектура, дизайн интерьера – 155

Транспорт, логистика – 241

Услуги для населения и бизнеса – 115

Финансы, банки, страхование – 109 вакансий.

Среди самых высоких зарплаты в регионе получают:

Менеджер по работе с клиентами – до 60 000 грн.

Обязанности:

Только с горячими клиентами (без холодных звонков).

Подбор автомобилей на американских аукционах по запросу клиента.

Ведение переговоров, оформление сделок, консультация.

Установление и поддержка долгосрочных отношений с покупателем.

Продавец-консультант (Котовский, Киевский район) – 25 000 – 35 000 грн + %.

График: 4/3 или 5/2 (по договоренности).

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