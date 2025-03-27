Синоптики составили свежий прогноз погоды в Одессе на 28 марта, известно о дождях и похолодании.

Синоптики предупредили жителей Одессы и области о предстоящем ухудшении погоды 28 марта, передает Политека.

В пятницу ожидаются пасмурное небо, осадки и снижение температуры.

Детальный прогноз на 28 марта - будет облачно.

В городе и области на протяжении всего дня будет пасмурно. Ночью возможна небольшая изморось, который прекратится к утру.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится", - говорится на сайте Синоптик.

Температура воздуха: Ночью столбики термометров покажут от +8 до +9°С, днем воздух прогреется до +15°С.

Ветер: Северо-восточный, скорость до 4,2 м/с.

Климатические изменения: что говорят эксперты?

Метеорологи отмечают, что весна 2025 года теплее обычного на 1–2°C, а количество влаги остается ниже нормы.

В первой половине месяца фиксировалась мягкая температура, но в конце месяца будет похолодание и осадки. Такие температурные колебания характерны для данного периода.

Следите за актуальными прогнозами, чтобы быть в курсе всех изменений.

К слову, начало апреля не порадует стабильное весеннее тепло. Дни будут дежурить с прохладными, сопровождаясь дождями. Такая изменчивость сохранится почти до середины этого периода.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об окончании отопительного сезона в Одессе: когда отключат тепло.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.