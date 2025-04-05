Основными причинами подорожания кофе в Одессе стали климатические изменения, снижение производства и рост транспортных расходов, передает Политека.
Эксперты связывают подорожание сглобальным потеплением и климатическими изменениями, дефицитом на мировом рынке, повышением стоимости на зеленые зерна, повышением спроса в Украине, удорожанием логистики и упаковки.
Почему дорожает, названы глобальные факторы, которые влияют на прайс:
Вьетнам из-за засухи уменьшил производство на 20%, а экспорт – на 10%.
В Бразилии жаркая и сухая погода повлияла на снижение урожаев.
Мировые поставки сократились, что привело к рекордному скачку.
Логистические проблемы:
Увеличение прайса за транспортировку в Украину.
Повышение затрат на логистику и упаковку.
Перебои с электроэнергией увеличивают расходы бизнеса.
Насколько подорожал напиток?
По данным ООН, цены на зерна в 2024 году выросли на 40%, что стало рекордом за последние годы:
Арабика подорожала на 58%
Робуста – на 70%
Цены на кофе в заведениях Одессы, средняя стоимость напитков:
Эспрессо – 32–35 грн
Американо – 35–38 грн
Капучино, латте – 45–50.
Рестораторы предупреждают, что цены продолжают подниматься, поэтому украинцам стоит ожидать дальнейшего удорожания любимого напитка.
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