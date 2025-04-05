Жители Одессы уже заметили подорожание кофе, и эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание.

Основными причинами подорожания кофе в Одессе стали климатические изменения, снижение производства и рост транспортных расходов, передает Политека.

Эксперты связывают подорожание сглобальным потеплением и климатическими изменениями, дефицитом на мировом рынке, повышением стоимости на зеленые зерна, повышением спроса в Украине, удорожанием логистики и упаковки.

Почему дорожает, названы глобальные факторы, которые влияют на прайс:

Вьетнам из-за засухи уменьшил производство на 20%, а экспорт – на 10%.

В Бразилии жаркая и сухая погода повлияла на снижение урожаев.

Мировые поставки сократились, что привело к рекордному скачку.

Логистические проблемы:

Увеличение прайса за транспортировку в Украину.

Повышение затрат на логистику и упаковку.

Перебои с электроэнергией увеличивают расходы бизнеса.

Насколько подорожал напиток?

По данным ООН, цены на зерна в 2024 году выросли на 40%, что стало рекордом за последние годы:

Арабика подорожала на 58%

Робуста – на 70%

Цены на кофе в заведениях Одессы, средняя стоимость напитков:

Эспрессо – 32–35 грн

Американо – 35–38 грн

Капучино, латте – 45–50.

Рестораторы предупреждают, что цены продолжают подниматься, поэтому украинцам стоит ожидать дальнейшего удорожания любимого напитка.

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