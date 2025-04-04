Современные условия жизни часто требуют подработки, особенно из-за невысоких выплат, стало известно, какую работу предложат в Одессе пенсионерам, передает Политека.

Одной из актуальных вакансий стала работа фотографом новостроек.

Объявление об этой вакансии размещено на популярном сайте по поиску работы.

Вакансия тракторист в Одесской области. Агропредприятие, специализирующееся на выращивании овощей, плодов и зерновых культур, ищет трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства.

Место - село Мирное, Беляевский район, Одесская область. ЗП: 20 000 – 40 000 грн. по договоренности.

Обязанности:

Выполнение сельскохозяйственных работ на тракторах импортного производства (Case 340, Case 110, МТЗ-82) с прицепными и навесными орудиями.

Устранение мелких эксплуатационных неисправностей.

Регулировка трактора и других машин.

Ежемесячный технический уход.

Требования:

Опыт управления трактором.

Умение устранять незначительные поломки и проводить техническое обслуживание.

Фотограф новостроек.

Компания ищет фотографа для съемок в городе и пригороде.

Объем – около 65 объектов в месяц. Оплата: 7500 – 7800 грн.

Фотосъемка с определенных ракурсов.

Использование фирменного приложения для съемки.

Отправка фотоотчетов координатору.

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