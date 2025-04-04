Современные условия жизни часто требуют подработки, особенно из-за невысоких выплат, стало известно, какую работу предложат в Одессе пенсионерам, передает Политека.
Одной из актуальных вакансий стала работа фотографом новостроек.
Объявление об этой вакансии размещено на популярном сайте по поиску работы.
Вакансия тракторист в Одесской области. Агропредприятие, специализирующееся на выращивании овощей, плодов и зерновых культур, ищет трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства.
Место - село Мирное, Беляевский район, Одесская область. ЗП: 20 000 – 40 000 грн. по договоренности.
Обязанности:
Выполнение сельскохозяйственных работ на тракторах импортного производства (Case 340, Case 110, МТЗ-82) с прицепными и навесными орудиями.
Устранение мелких эксплуатационных неисправностей.
Регулировка трактора и других машин.
Ежемесячный технический уход.
Требования:
- Опыт управления трактором.
- Умение устранять незначительные поломки и проводить техническое обслуживание.
- Фотограф новостроек.
Компания ищет фотографа для съемок в городе и пригороде.
Объем – около 65 объектов в месяц. Оплата: 7500 – 7800 грн.
- Фотосъемка с определенных ракурсов.
- Использование фирменного приложения для съемки.
- Отправка фотоотчетов координатору.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала об окончании отопительного сезона в Одессе: когда отключат тепло.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.