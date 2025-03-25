Українцям розповіли, яка робота в Одесі найбільш популярна і хто отримує найвищі виплати.

У 2025 році в Одесі є безліч вакансій у різних сферах, і рівень зарплат суттєво відрізняється залежно від роботи, передає Політека.

Ринок праці в Одесі в 2025 році пропонує безліч можливостей для претендентів на роботу в різних сферах.

Найбільший попит – у сфері торгівлі, логістики, будівництва та медицини.

Якщо ви шукаєте роботу з високою зарплатою, варто звернути увагу на менеджерські посади та роздрібну торгівлю.

ТОП затребуваних професій в Одесі за категоріями:

Автобізнес, автосервіс – 158 вакансії

Готельно-ресторанний бізнес – 508

Краса, фітнес, спорт – 151

Медицина, охорона здоров'я, аптеки – 310

Освіта, наука – 147

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт – 493

Роздрібна – 767

Сили оборони – 248

Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру – 155

Транспорт, логістика – 241

Послуги для населення та бізнесу – 115

Фінанси, банки, страхування – 109 вакансії.

Серед найвищих зарплат у регіоні отримують:

Менеджер із роботи з клієнтами – до 60 000 грн.

Обов'язки:

Тільки із гарячими клієнтами (без холодних дзвінків).

Підбір автомобілів на американських аукціонах на запит клієнта.

Ведення переговорів, оформлення правочинів, консультація.

Встановлення та підтримка довгострокових відносин з покупцем.

Продавець-консультант (Котовський, Київський район) – 25 000 – 35 000 грн. + %.

Графік: 4/3 чи 5/2 (за домовленістю).

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