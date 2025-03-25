У 2025 році в Одесі є безліч вакансій у різних сферах, і рівень зарплат суттєво відрізняється залежно від роботи, передає Політека.
Ринок праці в Одесі в 2025 році пропонує безліч можливостей для претендентів на роботу в різних сферах.
Найбільший попит – у сфері торгівлі, логістики, будівництва та медицини.
Якщо ви шукаєте роботу з високою зарплатою, варто звернути увагу на менеджерські посади та роздрібну торгівлю.
ТОП затребуваних професій в Одесі за категоріями:
- Автобізнес, автосервіс – 158 вакансії
- Готельно-ресторанний бізнес – 508
- Краса, фітнес, спорт – 151
- Медицина, охорона здоров'я, аптеки – 310
- Освіта, наука – 147
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт – 493
- Роздрібна – 767
- Сили оборони – 248
- Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру – 155
- Транспорт, логістика – 241
- Послуги для населення та бізнесу – 115
- Фінанси, банки, страхування – 109 вакансії.
Серед найвищих зарплат у регіоні отримують:
Менеджер із роботи з клієнтами – до 60 000 грн.
Обов'язки:
Тільки із гарячими клієнтами (без холодних дзвінків).
Підбір автомобілів на американських аукціонах на запит клієнта.
Ведення переговорів, оформлення правочинів, консультація.
Встановлення та підтримка довгострокових відносин з покупцем.
Продавець-консультант (Котовський, Київський район) – 25 000 – 35 000 грн. + %.
Графік: 4/3 чи 5/2 (за домовленістю).
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