Графики отключения света на апрель в Одессе могут появиться в любой момент по одной причине.

Графики отключения света на апрель в Одессе возможно внедрят, ведь ДТЭК уже предупреждает о локальном обемточивании и ремонтных работах на электросетях, сообщает Politeka.net.

На украинских энергообъектах постоянно продолжаются аварийно-восстановительные процедуры, направленные на ликвидацию последствий массированных ракетно-дроновых атак российской армии.

В то же время, энергетики отмечают снижение уровня потребления электроэнергии по всей стране.

Это стало возможным благодаря теплой и безоблачной погоде в большинстве регионов, что способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций и уменьшает нагрузку на общую энергосистему.

Графики отключения света на апрель в Одессе запланированы, однако они носят лишь локальный характер и не затронут жителей этого города. Они связаны исключительно с проведением профилактических и ремонтных работ, а не с аварийными или стабилизационными мероприятиями.

Для обеспечения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях компания "ДТЭК" 1.04 проводит плановое обслуживание в селе Кагарлык Беляевской городской территориальной громады, сообщает пресс-служба.

В результате с 8:00 до 20:00 будет временное ограничение электроснабжения на улицах Голикова и Садовая. Однако жителей города предупреждают, что расписание может появиться в любой момент из-за возможных обстрелов инфраструктуры со стороны россии.

Также будут проведены профилактические работы в рамках Захаровской поселковой территориальной громады в области. В связи с этим будут временные перебои электроэнергии в период 08:00 - 19:00 01.04.2025 в Захаровке по улицам Ремесленная, ул. Школьно.

Кроме этого, электричество погаснет в черте города Измаил во вторник (1.04) с 8.00 до 17.00 на улицах Весенняя, Зеленая, Ивана Багряного, Консервная, Гетманская, Поперечная, Придунайская, переулках Зеленый, 1, Зеленый, 2, Придунайский, 2,.

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