Ситуация в энергосистеме остается сложной и непредсказуемой и поэтому графики отключения света в Одессе 4 апреля могут меняться, сообщает Politeka.

ДТЭК и Укрэнерго призывают горожан быть готовыми к обесточиванию в областном центре, ведь обстановка в энергосистеме пока нестабильна и может измениться в любой момент.

В случае аварийного или планового обесточивания энергетики предупредят и предоставят информацию о возобновлении поставок. Однако часто это бывает неожиданно, как в ситуации в четверг . Тогда обесточивание касалось более 35 адресов, но информацию об этом потребители получили уже тогда, когда это произошло.

Потому графики отключения света в Одессе 4 апреля возможны. Энергетики говорят, что это может произойти из-за резких изменений в состоянии энергосетей. По информации от ДТЭК, на сегодняшний день уровень потребления в регионе снижен и соответствует сезонным колебаниям. Однако, учитывая пиковые нагрузки в периоды высокого потребления, обесточения не исключены.

Как сообщают энергетики, самый большой спрос наблюдается в периоды с 09:00 до 21:00. Именно в это время важно максимально ущемлять потребление, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Для удобства потребителей компания рассказала о нескольких способах, посредством которых потребители могут мониторить ситуацию. Это можно сделать через сайт (раздел "Отсутствует электроэнергия?"), чат-боты в Viber и Telegram, частные сообщения в Facebook или подав заявку на сайте ДТЭК.

благодаря специальным онлайн-ресурсам. Кроме того, существуют чат-боты в Viber и Telegram, которые позволяют получить актуальные данные по ситуации в энергосетях. Также можно обратиться через частные сообщения на официальных страницах компании в Facebook или подать заявку через сайт.

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