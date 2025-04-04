Графики отключения света в Одессе 5 апреля могут появляться из-за нестабильной ситуации в энергосистеме.

Жителей города предупредили, что изменения в графиках отключения света в Одессе 5 апреля могут внести непосредственно при обесточивании, сообщает Politeka.

Энергетики призывают граждан быть готовыми к возможным изменениям в любое время суток.

Ситуация в энергосистеме города пока остается сложной и непредсказуемой, поэтому графики отключения света в Одессе 5 апреля могут претерпеть изменения. Энергетические компании, в частности ДТЭК и Укрэнерго, предупреждают жителей города, что обесточивание может произойти из-за резких колебаний в работе сети.

Они также отмечают, что наибольшая вероятность перебоев приходится на периоды с 09.00 до 21.00, когда наблюдается пиковая нагрузка на электросеть.

Согласно информации от энергетиков, уровень потребления в городе сейчас снижен и соответствует сезонным колебаниям. Однако нестабильность энергосистемы означает, что в любой момент могут возникнуть перебои с электроснабжением. Поэтому следует быть готовыми к возможным обесточениям, в частности, в случае аварийных ситуаций или плановых работ.

В случае форс-мажора потребители будут предупреждены с помощью специальных каналов связи. Однако, как показала ситуация в четверг, когда обесточивание коснулось более 35 адресов, иногда информация поступает уже после того, как оно произошло.

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