Синоптики обнародовали прогноз погоды в Одессе на 8 апреля и рассказали, чего ждать в этот вторник.

Прогноз погоды в Одессе на 8 апреля, ожидается переменная облачность, но без осадков, передает Politeka.

Ночью температура будет колебаться до +2 градусов, а днем ​​ожидается потепление до +7 градусов, сообщают прогноз погоды в Одессе на 8 апреля.

Синоптики на 8 число обещают облачность, показатели будут умеренными, ночью на территории области температура будет варьироваться от +2 до +4.

Днем вырастет до +6...7, что сделает этот вторник немного прохладным.

Однако на фоне облачности не все жители города смогут насладиться ярким солнцем. Ветер западный и северо-западный с интенсивностью 3,9 м/с, что может приносить некий дискомфорт.

На неделю с 7 по 13 число ожидается, что в среду облака по-прежнему будут закрывать небо. Температура уже будет около 4°C, а днем ​​достигнет 9°C.

Вероятность дождей останется на уровне 12-14%. Влажность будет в пределах 35–51%. Точно такая же ситуация будет наблюдаться и в четверг и в пятницу.

В субботу и воскресенье будет облачно, но без осадков. Ветер до 5.1 м/с. Влажность – на уровне 61%, что позволит наслаждаться относительно теплой весной.

В целом в ближайшие дни будут фиксироваться небольшие ухудшения условий, одижается похолодание и небольшие осадки, что не создает благоприятные условия для прогулок и дел на свежем воздухе.

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