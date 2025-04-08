Подорожание продуктов в Одессе этой весной набирает обороты, известно, что ударит по кошелькам покупателей больше всего.

В Одессе за последний год существенно подорожали продукты питания, в частности, фрукты, овощи и молочные изделия, передает Politeka.

Причинами стали инфляция, рост затрат на электроэнергию, оплату труда и логистику.

В среднем продукты в Одессе подорожали на 25–30%, а некоторые позиции — даже больше. К примеру, цена на яблоки выросла на рекордные 106,4% — с 20,49 до 42,31 грн за килограмм.

Значительно подорожали также томаты, картофель и другие овощи и фрукты — в среднем более 30%. Наименьший рост зафиксировали на лук репчатый (1,4%), рис (3,9%) и твердый сыр (5,4%).

Эксперты прогнозируют, что такая ценовая динамика сохранится, по меньшей мере, до конца 2025 года.

Только весной 2025 года ожидается постепенное замедление инфляции. Однако даже в случае ее снижения, украинские потребители и дальше будут испытывать ценовое давление — особенно в отношении базовых продуктов питания.

Цены растут и на консервированную продукцию. В частности, средняя цена кабачковой икры (банка 440 г) достигла 83,69 – это на 20,70 больше, чем месяцем ранее.

Маринованная кукуруза «Верес» (340 г) подорожала до 56,42 грн. Также подорожали маринованные огурцы Верес (500 г), что подтверждается данными из разных торговых точек города.

Повышение стоимости не обошли и другие популярные товары. Например, шпроты «Аквамарин» в масле (150 г) подорожали на 2,60 – до 86,90. Если в марте цена колебалась от 84,30 до 86,90, то в апреле она стабильно держится на максимальном уровне.

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