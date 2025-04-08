Подорожчання продуктів в Одесі цієї весни набирає обертів, відомо, що вдарить по гаманцях покупців найбільше.

В Одесі за останній рік суттєво подорожчали продукти харчування, зокрема фрукти, овочі та молочні вироби, передає Politeka.

Причинами цього стали інфляція, зростання витрат на електроенергію, оплату праці та логістику.

У середньому, продукти в Одесі подорожчали на 25–30%, а деякі позиції — навіть більше. Наприклад, ціна на яблука зросла на рекордні 106,4% — з 20,49 до 42,31 грн за кілограм.

Значно подорожчали також томати, картопля та інші овочі й фрукти — в середньому на понад 30%. Натомість найменше зростання зафіксували на цибулю ріпчасту (1,4%), рис (3,9%) та твердий сир (5,4%).

Експерти прогнозують, що така цінова динаміка збережеться щонайменше до кінця 2025 року.

Лише навесні 2025-го очікується поступове уповільнення інфляції. Проте навіть у разі її зниження, українські споживачі й надалі відчуватимуть ціновий тиск — особливо щодо базових продуктів харчування.

Ціни зростають і на консервовану продукцію. Зокрема, середня ціна кабачкової ікри (банка 440 г) досягла 83,69 — це на 20,70 більше, ніж місяцем раніше.

Маринована кукурудза «Верес» (340 г) подорожчала до 56,42 грн. Також подорожчали мариновані огірки «Верес» (500 г), що підтверджується даними з різних торговельних точок міста.

Підвищення вартості не оминули й інші популярні товари. Наприклад, шпроти «Аквамарин» в олії (150 г) здорожчали на 2,60 — до 86,90. Якщо в березні їхня ціна коливалась від 84,30 до 86,90, то у квітні вона стабільно тримається на максимальному рівні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.