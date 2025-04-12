В последнее время стали появляться заявления о повышении тарифов на коммунальные услуги в Одессе и других регионах

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе не произошло в апреле, однако ряд экспертов начал предупреждать о необратимом росте стоимости, сообщает Politeka.net.

Мы собрали для вас мнения экспертов и официальные заявления правительства.

Так, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что стоимость на газ могут возрасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5–10 грн за кубометр.

Между тем заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что украинцам в этом году следует ожидать увеличения цен на электроэнергию. По его словам, энергетический сектор нуждается в активном импорте ресурсов и урегулировании ситуации с компаниями «Укрнефтебурения» и Smart Energy, поскольку каждый кубометр газа будет иметь стратегическое значение.

Между тем, в Министерстве энергетики заверили, что цены на энергоресурсы остаются без изменений. Ведомство опровергло слухи о повышении тарифов на коммунальные услуги в Одессе, отметив, что эта информация неправда.

В министерстве уточнили, что правительство не планирует увеличение цен на электроэнергию и газ, и этот вопрос не включен в текущую повестку дня. Минэнерго также призвало воздерживаться от распространения ложной информации, которая может ввести в заблуждение общественность.

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