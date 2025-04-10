Для пенсіонерів з’явилася робота в Одесі, вона може зацікавити людей літнього віку, що можуть працювати

Нові привабливі вакансії можуть зацікавити не лише конкурентною зарплатою, а й перспективними можливостями, така з'явилась робота в Одесі для пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Оголошення опублікували на Work.ua.

Вакансія відкрилася для технолога швейного виробництва, зокрема у сфері виготовлення шкарпеток. На посаду готові розглянути навіть кандидатів пенсійного віку — головне, щоб був відповідний досвід, знання технологічної документації та розуміння стандартів виробництва.

Основні обов’язки:

Розробка й впровадження технологічних процесів на виробництві;

Контроль якості продукції на всіх етапах виготовлення;

Оптимізація виробничих процесів для зниження витрат без втрати якості;

Співпраця з конструкторами, дизайнерами та працівниками виробництва;

Впровадження сучасних матеріалів і технологій;

Забезпечення відповідності продукції технічним умовам і стандартам;

Розв’язання виробничих завдань і підвищення ефективності процесів.

Заробітна плата — від 30 000 до 35 000 гривень на місяць.

Крім цього, робота в Одесі пропонується для майстрів з ремонту кавомашин з авто. Головна вимога до кандидатів - це наявність посвідчення водія категорії В.

Основні обов’язки:

Ремонт та встановлення кавомашин;

Виявлення та виправлення роботи кавомашин;

Зняття показників із обладнання.

Заробітна плата — 28 тисяч.

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