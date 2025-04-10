Нові привабливі вакансії можуть зацікавити не лише конкурентною зарплатою, а й перспективними можливостями, така з'явилась робота в Одесі для пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.
Оголошення опублікували на Work.ua.
Вакансія відкрилася для технолога швейного виробництва, зокрема у сфері виготовлення шкарпеток. На посаду готові розглянути навіть кандидатів пенсійного віку — головне, щоб був відповідний досвід, знання технологічної документації та розуміння стандартів виробництва.
Основні обов’язки:
- Розробка й впровадження технологічних процесів на виробництві;
- Контроль якості продукції на всіх етапах виготовлення;
- Оптимізація виробничих процесів для зниження витрат без втрати якості;
- Співпраця з конструкторами, дизайнерами та працівниками виробництва;
- Впровадження сучасних матеріалів і технологій;
- Забезпечення відповідності продукції технічним умовам і стандартам;
- Розв’язання виробничих завдань і підвищення ефективності процесів.
Заробітна плата — від 30 000 до 35 000 гривень на місяць.
Крім цього, робота в Одесі пропонується для майстрів з ремонту кавомашин з авто. Головна вимога до кандидатів - це наявність посвідчення водія категорії В.
Основні обов’язки:
- Ремонт та встановлення кавомашин;
- Виявлення та виправлення роботи кавомашин;
- Зняття показників із обладнання.
Заробітна плата — 28 тисяч.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.
Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.
Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.