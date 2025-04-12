Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предлагает не один благотворительный фонд и местные жители.

Доступное бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, переселенцы могут разместиться во временных приютах, сообщает Politeka.

На платформе OLX можно найти много вариантов временного проживания. Кроме того, дома предлагают благотворительные фонды.

Например, в Каролино-Бугазе дают отдельную комнату со всеми удобствами или студию с кухней, подходящую для семей переселенцев. Для некоторых помещений нужна помощь в отделке, а также возможность частичной занятости для водителей категорий С и С1.

Место жительства предлагает благотворительный фонд «Путь к Дому», что находится на улице Софиевская, 10. Фонд предоставляет жилье и питание для женщин с детьми и семей на период от 1 до 30 дней. Для получения дополнительной информации и записи можно обращаться по телефону (063) 904-00-22.

Еще одним возможным вариантом является общежитие по улице Танкистов, 43-А, где общественная организация «Христианская миссия «Новая жизнь» предлагает 23 комнаты на 89 мест. Контактное лицо для этой локации – Алексей Берсеньев, телефон для связи: (096) 178-43-00.

Также переселенцы могут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе по следующим адресам:

ул. Красная, 11 - 61 комната на 160 мест, с возможностью разместить 33 человека с инвалидностью. Контактное лицо: Олег Тузла, (067) 48 45 173.

ул. Химическая, 5 – места для 120 человек, условия для 4 человек с инвалидностью. Контактное лицо: Юлия Гайдаржи, (093) 033 12 71.

Старые Шомполы, Лиманский район, ул. Центральная, 16 - 9 помещений для 10 человек. Условий для маломобильных лиц нет.

Для получения более подробной информации рекомендуется звонить по указанным номерам или искать актуальные объявления в интернете.

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