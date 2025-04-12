Удорожание продуктов в Одессе заметно на ряде товаров, как в местных супермаркетах, так и на рынках.

Сейчас наблюдается удорожание продуктов в Одессе, Нацбанк зафиксировал дальнейший рост цен буквально на все товары и услуги, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что выросло в стоимости больше всего.

По официальным данным Госстата, за год произошло подорожание продуктов в Одессе на ряд пищевых товаров. Наибольшее удорожание зафиксировано на:

яйца - на 44,7% в годовом измерении (за последний месяц - на 18,8% из-за сезонных факторов);

подсолнечное масло – на 35,4% (месячный рост – 1,7%);

овощи - на 32,3% за год (и на 1,6% только за месяц).

По данным НБУ, основными причинами ускорения инфляции стали рост цен на сырые и обработанные продукты питания из-за ухудшения урожаев в прошлом году, а также ростом затрат для бизнеса, в том числе на оплату труда и энергоресурсы. Кроме того, сохранение высокого уровня потребительского спроса также способствует повышению стоимости.

Заметно повышение стоимости масла. В среднем литр стоит 81,15 грн. В то время, когда по Украине можно найти за 77, 96. Между тем сейчас в супермаркетах яйца "Ясенсвит" С1 в такой же упаковке (10 штук) в среднем стоят 73,30 грн. Десяток яиц на местных рынках можно приобрести за 46,58. Цена выше, чем в тот же период прошлого года, однако ниже, чем в среднем по Украине, где яйца продают по 51,14.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.