Поки триває мобілізація в Одесі він був засуджений за ухиляння від призову на службу.

Мобілізація в Одесі продовжується, проте деякі чоловіки уникають призову, наприклад, житель області отримав повістку та зазначив, що готовий служити в армії лише за однієї умови, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у вироку Балтського районного суду.

За інформацією суду, жителя Одещини визнано придатним. У серпні він отримав повістку, однак не з'явився до ТЦК і ухилився від виконання військових обов'язків.

Під час судового розгляду чоловік частково визнав свою провину. Він пояснив, що на нього також розглядається ще одна справа за статтею 246 КК України (незаконне вирубування лісу). Він підтвердив, що це не є підставою для відстрочки, але заявив, що готовий пройти військову службу лише в разі зняття з нього обвинувачень та закриття кримінального провадження.

Суд проаналізував усі матеріали справи і визнав людину винним за статтею 336 КК України. Він був засуджений до трьох років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, мобілізація в Одесі передбачає призов на службу чоловіків 50 років та старше. Їх рекомендують направляють на логістичні посади, водіями, тиловими спеціалістами, а не в штурмові бригади. Таке рішення ухвалено через те, що для людей старшого віку фізичні навантаження можуть бути надмірними.

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