Подорожание яиц в Одессе стало заметным для местных жителей и на полках супермаркетов, и на рынках.

Подорожание яиц в Одессе особенно сильно сказалось на кошельках покупателей в предпраздничный период, сообщает Politeka.

Как информируют на портале «Минфин», реальный рост в рознице даже выше, чем отражает официальная статистика.

Интересно, что в этом году ситуация с ростом стоимости на эту продукцию началась уже с февраля, даже несмотря на пост, когда спрос традиционно падает. Осенью и начале зимы прошлого года производство выросло, а экспорт немного притормозил, поэтому в декабре появились акционные предложения.

Однако с наступлением весны ситуация изменилась, и подорожание яиц в Одессе стало ощутимым. Олег Пендзин, глава Экономического дискуссионного клуба, объясняет, что львиная доля себестоимости – это комбикорма, а с кукурузой в стране пока не густо. К тому же возросли расходы на электроэнергию и сильно бьющий газ по птицеводам.

Еще один фактор – экспорт. В январе 2025 года Украина установила рекорд: 10,6 тысяч тонн продукции отправили за границу, и это почти вдвое больше, чем в прошлом. Хотя это и не связано с кризисом в США, ситуация на мировом рынке все же влияет косвенно.

По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, ближе к Пасхе следует ожидать еще +10% к нынешним ценам. Однако уже с конца апреля цены могут откатиться назад на 20-30%.

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