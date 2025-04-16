Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды в Одессе на четверг, 17 апреля, будет солнечный и сухой день, сообщает Politeka.
Согласно последним данным метеорологов, погода в Одессе будет преимущественно ясной в течение дня, с возможным увеличением облачности к вечеру. Осадков не предвидится.
Температурные показатели обещают быть комфортными: ночью столбики термометров опустятся до +8…+11°C, а днем воздух прогреется до +15°C.
Черверг будет теплым и приятным, типичным для весеннего периода.
Ветер ожидается слабый до умеренного, переменного направления, со средней скоростью около 2,8 м/с. Это создаст ощущение легкости и устойчивости атмосферных условий.
Атмосферное давление будет немного повышенным, что может слегка повлиять на общее самочувствие, однако значительных изменений не прогнозируется.
Ближайшие дни в Одессе также пройдут без существенных осадков, что позволит жителям и гостям города наслаждаться солнечной и сухой весной.
По стране в целом температура воздуха на этой неделе будет варьироваться от +10 до +15°C, а в западных регионах возможен подъем до +17°C.
Самым прохладным днем станет понедельник, 14 апреля — от +6 до +10°C.
Потепление ожидается к выходным: 19 и 20 апреля станут одними из самых благоприятных дней недели.
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