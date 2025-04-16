Прогноз погоды в Одессе на четверг, 17 апреля, ожидается небольшой перепад температуры, синоптики предупредили.

Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды в Одессе на четверг, 17 апреля, будет солнечный и сухой день, сообщает Politeka.

Согласно последним данным метеорологов, погода в Одессе будет преимущественно ясной в течение дня, с возможным увеличением облачности к вечеру. Осадков не предвидится.

Температурные показатели обещают быть комфортными: ночью столбики термометров опустятся до +8…+11°C, а днем воздух прогреется до +15°C.

Черверг будет теплым и приятным, типичным для весеннего периода.

Ветер ожидается слабый до умеренного, переменного направления, со средней скоростью около 2,8 м/с. Это создаст ощущение легкости и устойчивости атмосферных условий.

Атмосферное давление будет немного повышенным, что может слегка повлиять на общее самочувствие, однако значительных изменений не прогнозируется.

Ближайшие дни в Одессе также пройдут без существенных осадков, что позволит жителям и гостям города наслаждаться солнечной и сухой весной.

По стране в целом температура воздуха на этой неделе будет варьироваться от +10 до +15°C, а в западных регионах возможен подъем до +17°C.

Самым прохладным днем станет понедельник, 14 апреля — от +6 до +10°C.

Потепление ожидается к выходным: 19 и 20 апреля станут одними из самых благоприятных дней недели.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.