Підвищення тарифів на електроенергію в Одеській області може відбутися паралельно із загальнодержавним оновленням цінової політики.

Підвищення тарифів на електроенергію в Одеській області обговорюється в межах можливого перегляду енергетичних розцінок після завершення весняного періоду, повідомляє Politeka.

Наразі побутові споживачі в Україні продовжують розрахунки за чинними умовами. Базова вартість становить 4,32 грн за кВт·год. Для домогосподарств з електроопаленням передбачено пільговий рівень 2,64 грн за умови споживання до 2000 кВт·год на місяць. Ці показники залишаються незмінними щонайменше до кінця весни.

Енергетичні аналітики пояснюють, що чинна модель формування ціни діє до завершення опалювального циклу. Держава зазвичай уникає різких змін у цей період, щоб не створювати додаткового навантаження для населення.

Фахівці також зазначають, що навіть у разі ухвалення рішення про коригування вартості на старті травня, воно не набуде миттєвого ефекту. Перед впровадженням передбачено регуляторні процедури узгодження та обговорення, які займають певний час.

Зазвичай між офіційним рішенням уряду та фактичними змінами у платіжках минає близько місяця. Це означає, що споживачі певний період продовжують сплачувати за старими розцінками навіть після оголошення нових підходів.

Експерти додають, що подібний механізм застосовувався і раніше, тому можливі зміни носять поступовий характер із відтермінованим впливом на побутові витрати.

