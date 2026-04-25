Подорожчання проїзду в Одеській області набуло чинності з 15 квітня та охопило низку приміських і міжміських маршрутів, передає Politeka.

Перевізники пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та інші операційні потреби.

Найвідчутніші зміни відбулися на приміському напрямку №25 «Чорноморськ–Одеса». Вартість однієї поїздки тут зросла з 50 до 65 гривень. Оновлено й тариф на маршруті №20 «Чорноморськ–Великодолинське», де відтепер пасажири сплачують 30 гривень.

У транспортних компаніях зазначають, що чинні розцінки вже не відповідали реальним витратам на обслуговування рейсів. Зростання цін на пальне, запасні частини, ремонт і логістику суттєво вплинуло на собівартість перевезень, особливо на приміських лініях.

Коригування торкнулося і міжміського сполучення. З 7 квітня на маршруті Рені–Одеса вартість квитка збільшилася з 600 до 780 гривень. На напрямку Рені–Ізмаїл тариф підвищився зі 150 до 200 гривень.

Водночас маршрут Одеса–Ізмаїл наразі зберігає попередній рівень оплати. Поїздка на цій лінії, як і раніше, коштує близько 500 гривень.

Експерти галузі відзначають, що подорожчання проїзду в Одеській області є частиною ширшого процесу перегляду тарифної політики у сфері пасажирських перевезень. Подальші рішення залежатимуть від економічної ситуації, цін на енергоносії та витрат на утримання транспортної інфраструктури.

Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальну вартість квитків перед поїздками, оскільки тарифна політика на окремих напрямках може змінюватися й надалі.

Джерело

Останні новини України:

