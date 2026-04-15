Останніми тижнями в місті фіксують дефіцит продуктів в Одесі, про що свідчить різке зростання вартості гречаної крупи, передає Politeka.

Споживачі звертають увагу на зміну цін, адже цей товар залишається одним із базових у щоденному раціоні.

Попит на крупу стабільно високий, тому навіть незначні перебої з постачанням або зміни у врожаї швидко впливають на ситуацію в роздрібній торгівлі.

У Міністерстві економіки пояснюють, що головною причиною подорожчання стало зменшення збору минулого сезону після попередніх високих показників. Додатково позначилось сезонне скорочення запасів напередодні нового посівного періоду. Гречка належить до культур із циклічним виробництвом, де обсяги змінюються залежно від погодних умов і економічних рішень аграріїв.

Попри підвищення цін, реальної нестачі продукту наразі не спостерігається. Обсяги на ринку дозволяють покривати внутрішні потреби. У відомстві зазначають, що запаси менші через обмежений імпорт і торішній урожай, однак цього достатньо, щоб уникнути порожніх полиць у магазинах.

Фахівці прогнозують, що найближчим часом ситуація поступово стабілізується. Високі ціни стимулюють аграріїв збільшити посівні площі приблизно на 15–20%. Це дозволить отримати врожай, близький до річного споживання, а після надходження нової продукції пропозиція зросте, що вплине на зниження вартості. Очікується, що вирівнювання відбудеться у другій половині 2026 року.

На формування ціни також впливають погодні умови, логістичні витрати та рівень внутрішнього попиту. Оскільки країна значною мірою забезпечує себе цією продукцією самостійно, будь-які зміни у виробництві швидко відображаються на вартості.

Експерти підкреслюють, що Дефіцит продуктів в Одесі має тимчасовий характер і не становить загрози для стабільного забезпечення населення найближчим часом.

