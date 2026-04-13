Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі активно надається завдяки роботі благодійних організацій, волонтерських центрів та міських програм, повідомляє Politeka.

У місті щодня працюють пункти видачі гарячих обідів і продуктових наборів. Це дозволяє пенсіонерам в Одесі отримувати необхідну гуманітарну допомогу.

Одним із відомих місць є Благодійний фонд «Гостинна хата», що розташований за адресою вулиця Водопровідна, 13. Тут щодня з 12:30 організовують роздачу гарячих обідів, чаю та свіжого хліба.

Для отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одесі достатньо мати із собою паспорт та ІПН. Організатори зазначають, що процес видачі налагоджений таким чином, щоб уникати черг і забезпечити комфорт для відвідувачів.

Водночас, інші волонтерські осередки також долучаються до підтримки літніх людей. Зокрема, волонтерський центр на вулиці Рішельєвська, 18 надає продуктові набори та одяг один раз на два місяці.

Окрему увагу приділяють людям з обмеженою мобільністю. Благодійний фонд «Жінки Поруч» організовує адресну доставку наборів, що є важливим для тих, хто не має змоги самостійно відвідувати пункти видачі.

Крім волонтерських ініціатив, важливу роль відіграє і державна підтримка.

Одеська міська рада через Департамент праці та соціальної політики забезпечує літніх людей із низьким рівнем доходу субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі до 50 відсотків.

Також у територіальних центрах соціального обслуговування в різних районах міста надають безплатні обіди для літніх людей.

