Подорожчання проїзду в Одеській області набирає обертів через зростання вартості пального, однак ситуація в громадах залишається різною.

Подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане передусім із різким підвищенням цін на пальне, повідомляє Politeka.

Перевізники змушені переглядати тарифи на міжміських маршрутах, хоча в окремих громадах намагаються стримати зростання вартості навіть за рахунок скорочення рейсів.

На автостанціях Одеської області питання подорожчання проїзду обговорюють не менше, ніж розклад руху. Журналісти «Одеського життя» перевірили ціни на кількох маршрутах, щоб з’ясувати реальну ситуацію.

У Рені перевізники поки що утримуються від підвищення тарифів. Станом на 16 березня квиток за маршрутом Одеса – Рені коштував 600 гривень, хоча вже обговорюється можливе підвищення до 800 гривень.

Підприємець Іван Хіора пояснює, що ще недавно пальне закуповували по 50 гривень за літр, а нині ціна зросла до 75 гривень, що збільшило собівартість одного рейсу приблизно на 2 000 гривень.

Водночас, у Балтській громаді також утримують довоєнні ціни, зокрема у місті поїздка у маршрутках коштує 15 гривень.

У місцевій владі пояснюють, що для збереження стабільності перевезень довелося зменшити кількість рейсів, щоб зекономити на пальному та втримати систему на плаву.

У Бессарабській громаді ситуація значно складніша. Тут розцінки різняться залежно від перевізника навіть на однакових маршрутах.

Пасажири скаржаться, що вартість може змінюватися без чіткої логіки. Наприклад, на відстані близько 20 кілометрів ціна раніше становила 50 гривень, а тепер коливається від 60 до 100 гривень залежно від рейсу.

На коротких маршрутах, зокрема близько 10 кілометрів, проїзд зріс з 30 до 40 гривень. Водночас на напрямку до Одеси перевізники підняли тариф більш рівномірно, зокрема з 350 до 400 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Одеській області проявляється нерівномірно.

