Дефіцит продуктів в Одесі проявляється на тлі зростання імпорту мінеральних добрив в Україну, який у першому кварталі 2026 року сягнув 1,2 млн тонн, що на 13% більше, ніж рік тому, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє News IO. Попри розширення постачання сировини для агросектору, внутрішній баланс попиту й пропозиції залишається нестійким.

За офіційними даними, збільшення імпортних обсягів не повністю перекриває потреби сільськогосподарських виробників. У звітному періоді фіксується зростання споживання через розширення посівних площ та сезонну активізацію весняних робіт. Додатково ситуацію ускладнюють логістичні затримки, цінові коливання на міжнародних ринках і обмежені виробничі можливості українських підприємств.

Учасники аграрного сектору зазначають, що така комбінація факторів змушує господарства оптимізувати витрати та шукати альтернативні канали забезпечення добривами. У перспективі це може вплинути на врожайність у 2026 році та загальну стабільність продовольчого ринку.

Окремо експерти звертають увагу на ситуацію в роздрібному сегменті, де формується додатковий тиск на ціни. Дефіцит продуктів в Одесі частково пов’язують із нестачею якісного яблука, яке стає менш доступним на тлі скорочення пропозиції зі сховищ.

Причиною називають особливості минулого сезону: значну частину врожаю закладали на зберігання вже у перезрілому стані, що погіршило товарні характеристики. Також вплинуло нерівномірне використання технологій регулювання достигання, через що плоди швидше втрачають якість під час зберігання.

У результаті обсяги придатної продукції зменшуються, а ринкова пропозиція звужується. Це створює передумови для подальшого зростання цін і додаткового навантаження на споживчий сегмент.

Джерело: agrotimes, io.ua

