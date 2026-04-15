Найдешевше житло в Одеській області сьогодні представлено невеликими будинками та дачами, які продаються за доступними цінами.

Найдешевше житло в Одеській області на ринку нерухомості часто привертає увагу покупців завдяки низькій вартості та простим умовам придбання, повідомляє Politeka.

Найдешевше житло в Одеській області пропонують на сайті OLX.

Ми відібрали одразу кілька пропозицій у Кодимському районі та поблизу Подільська, де продаються як житлові будинки, так і дачні об’єкти з різним станом і площею.

Однією з таких пропозицій стала хата в селі Лабушне. Об’єкт розташований на відстані до 20 км від найближчого міста. Будинок має загальну площу 38 м², у ньому дві кімнати, а ділянка становить 7 соток.

Вартість становить 43 400 грн. Водопостачання до будинку не підведене, однак є електрика, використовується газ балонний, опалення пічне.

На території є господарські будівлі та окрема кухня з піччю. У селі працюють магазини, пошта, поліклініка, дитячий садок та школа.

Ще один варіант розташований на станції Обхідна. Це невелика дача площею 15 м² з однією кімнатою, розташована на ділянці 6 соток. Відстань до міста Подільськ становить близько 12 км.

Вартість об’єкта становить 26 000 грн. Це простий дачний варіант, який може використовуватися для сезонного проживання або відпочинку.

Ще одна пропозиція оцінена у 30 000 грн. Будинок розташований на ділянці 40 соток та має три кімнати. Відстань до найближчого міста становить до 15 км.

Стан об’єкта аварійний, опалення твердопаливне, санвузол розташований у дворі, є свердловина. Навколо розташовані природні зони, зокрема ліс і пагорби.

Як бачимо, найдешевше житло в Одеській області знайти доволі легко, адже подбних оголошень є багато. Варто лише постійно перевіряти, телефонувати власникам та дізнаватися деталі купівлі.

