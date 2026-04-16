Прогноз на тиждень з 17 до 23 квітня в Одеській області свідчить про переважно хмарний характер погоди, тому розповідаємо про це більше.

Прогноз погоди на тиждень з 17 до 23 квітня в Одеській області дасть змогу для місцевих жителів підготуватися до природних примх, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 17 до 23 квітня в Одеській області надали метеорологи із сайту sinoptik.ua.

Так, 17 квітня в регіоні очікується переважно хмарна атмосфера протягом доби. Температура повітря коливатиметься від +8° у нічні години до +16° вдень.

18 квітня стане ще більш хмарно. Температурні показники залишаться комфортними, з денними значеннями до +16°, а нічні не опустяться нижче +10°.

Далі прогноз погоди на тиждень з 17 до 23 квітня в Одеській області вказує на те, що 19 квітня хмарність знову повернеться до регіону.

Вранці небо затягнуть хмари, які протримаються майже весь день, і лише ввечері можливі короткі прояснення. Температура повітря залишатиметься на рівні від +8° до +16°.

20 квітня стане ще одним днем із переважно хмарною атмосферою. Вночі можливі короткі періоди прояснень, однак уже зранку небо знову затягнуть хмари, які збережуться до вечора.

Температура коливатиметься від +8° до +15°, а атмосферний тиск поступово підвищуватиметься. Вологість залишатиметься помірною.

21 квітня погодні умови залишаться подібними. Хмарність утримуватиметься протягом усього дня, а температура повітря коливатиметься від +8° у нічні години до +14° вдень. Синоптики також прогнозують дощ на цей день.

22 квітня характеризуватиметься стійкою хмарною атмосферою без істотних змін упродовж доби. Температурні показники залишаться у межах від +8° до +13°, а тиск утримається на рівні близько 758 мм.

23 квітня пройде з температурою +14° у денні години, яка вночі знизиться до +7°. Атмосферні умови залишатимуться стабільними, з помірним вітром та відсутністю опадів.

