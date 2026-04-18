Найдешевші квартири в Одесі залишаються одним із найбільш доступних сегментів на ринку нерухомості міста.

Найдешевші квартири в Одесі зазвичай передбачає невеликі об’єкти вторинного житлового фонду з базовими умовами або частковим ремонтом, повідомляє Politeka.

Найдешевші квартири в Одесі ми знайшли на різних сайтах з продажу нерухомості. У більшості випадків це компактні оселі або кімнати у багатоквартирних будинках, які приваблюють покупців доступною ціною.

Перший варіант серед найдешевших квартир в Одесі розташований на вулиці Болгарська, 67 у Хаджибейському районі. Вартість об’єкта становить 348 тисяч гривень.

Це житло студійного типу, розміщене у дореволюційному цегляному будинку з високими стелями близько 3 метрів. Оселя має одну кімнату у форматі кухні-студії, один санвузол та газове підключення.

Загальний стан частково потребує завершення ремонту та дооблаштування санвузла. Гаряча вода забезпечується електричним бойлером, балкон відсутній. Вхід до будинку безбар’єрний, на рівні землі.

Другий об’єкт знаходиться у районі Лузанівки, за кілька хвилин ходьби від моря. Це кімната площею 23 м², вартість якої становить 326 тисяч гривень.

Житло розташоване на восьмому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку з ліфтом. У житлі виконано косметичний ремонт, кімната пропонується з меблями та побутовою технікою.

Є балкон із видом на море та місто. Район має розвинену інфраструктуру, поруч розташовані магазини, транспорт, заклади освіти та інші об’єкти соціальної сфери.

Третій варіант представлений як комунальне помешкання на вулиці Жоліо Кюри, 20. Вартість об’єкта становить 348 тисяч гривень.

Житло розташоване на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку житлового фонду 80-90-х років. Загальна площа складає 14 м², кухня 8 м².

Є окремий електролічильник, централізовані комунікації та базові умови для проживання. Додатково зазначається наявність балкона, кондиціонера та душової кабіни.

