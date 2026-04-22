Доплати для пенсіонерів у Одеській області залежать від обсягу страхового стажу та індивідуальних умов призначення виплат.

Доплати для пенсіонерів у Одеській області формуються за правилами страхового стажу та врахуванням понаднормових років роботи.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У відомстві зазначають, що підвищення передбачене для громадян, які мають тривалий офіційний трудовий період. Саме «зайві» роки стажу стають підставою для щомісячної надбавки, яка в окремих випадках перевищує 500 гривень.

Система нарахувань прив’язана до вікових вимог виходу на пенсію. У 2026 році вони становлять 33 роки стажу для 60 років, 23 — для 63 років і 15 — для 65 років. Усе, що виходить за ці межі, зараховується як додатковий ресурс для перерахунку.

Також враховується дата призначення виплат. Для пенсій, оформлених до жовтня 2011 року, понаднормовими вважаються показники понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Для новіших рішень межі підвищені до 35 і 30 років відповідно.

Розрахунок здійснюється за простою формулою: кожен додатковий рік додає 1% до основного розміру. Водночас діє обмеження — надбавка не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тому максимальне підвищення за один рік дорівнює 25,95 гривні. За значного перевищення стажу сума може сягати понад 500 гривень щомісяця.

Працюючі пенсіонери часто отримують перерахунок із затримкою, оскільки оновлення відбувається після завершення трудової діяльності.

Таким чином, доплати для пенсіонерів у Одеській області залежать від обсягу страхового стажу та індивідуальних умов призначення виплат.

Останні новини України:

