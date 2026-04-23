Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі періодично надають благодійні організації, однак умови отримання та графіки видач змінюються.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі організовує гуманітарний волонтерський центр «Гостинна хата», де допомога надається хвилями, повідомляє Politeka.

У центрі зазначають, що інформацію про нові видачі публікують заздалегідь, а формат допомоги може змінюватися залежно від наявності продовольства.

Як приклад, одна з останніх видач безкоштовних продукті вдля ВПО та пенсоінерів в Одесі відбулася 20.04.2026 о 12:00. Тоді переселенцям пропонували отримати наггетси.

Допомогу могли отримати всі внутрішньо переміщені особи без прив’язки до основної видачі продовольства, а кількість розраховувалася відповідно до складу родини. Видача проходила за адресою вул. Водопровідна, 13.

У центрі нагадують, що діють оновлені правила, які були запроваджені ще з 10.02.2025. Відтоді щодня видають обмежену кількість наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів в Одесі.

Їх лише 50 на день. Пріоритет надають новоприбулим переселенцям, для яких передбачена допомога раз на місяць протягом перших трьох місяців після реєстрації.

Водночас, пакунки доступні й для інших категорій, але рідше. Так, один раз на два місяці допомогу можуть отримати одинокі матері, родини з вагітними жінками.

А також - самотні літні люди віком від 70 років, сім’ї з двох літніх людей, особи з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні родини.

Окремо визначено умови для переселенців з Херсону. Вони можуть отримувати набори раз на два місяці або у цьому центрі, або у Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

Водночас, отримання пакунка в одному місці виключає можливість звернення до іншого центру раніше встановленого терміну.

