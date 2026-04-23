Подорожчання хліба в Одесі фіксується у сегменті хлібобулочних виробів, де протягом місяця відбулися зміни цін одразу за кількома основними позиціями, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Мінфін.

Пшеничний хліб «Цар Хліб» у нарізці (600 г) зараз коштує 52,05 грн. У березні середній рівень становив 50,26 грн, що свідчить про помірне зростання на 2,55 грн. Корекція відбулася поступово, із закріпленням нового рівня у другій половині квітня, без різких стрибків у роздрібі.

Житній «Riga Бородинівський» (300 г) демонструє більш помітну динаміку. Поточна ціна становить 57,50 грн проти середнього показника 50,76 грн у березні. Упродовж місяця спостерігалися коливання в межах кількох гривень, однак загальний тренд виявився висхідним, із виходом на максимальні значення наприкінці періоду.

Окремо зміни торкнулися ще однієї житньої позиції — «Столичний» (950 г). Його актуальна вартість становить 51,00 грн, тоді як середній рівень у березні був 48,40 грн. Підвищення на 2,30 грн відбулося після стабільного періоду, коли ціни трималися на нижчому рівні без значних коливань.

У результаті Подорожчання хліба в Одесі відображає загальну тенденцію поступового перегляду вартості базових продуктів у роздрібній торгівлі міста, де динаміка залежить від вартості сировини, енергоносіїв, виробничих витрат та логістики постачання.

Також варто зауважити, що аналітики ринку зазначають, що зміни мають нерівномірний характер: окремі види продукції дорожчають швидше, тоді як інші залишаються відносно стабільними в межах коротких періодів спостереження.

