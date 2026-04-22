Новий графік руху поїздів в Одесі вводять наприкінці квітня через планові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі, що вплине на частину приміських маршрутів, повідомляє Politeka.

За інформацією перевізника, зміни стосуються як часу відправлення, так і окремих напрямків. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальні дані перед поїздками.

Зокрема, 25 квітня електропоїзд №6022 сполученням імені Тараса Шевченка – Черкаси вирушатиме о 05:25 та прибуватиме о 06:33. Потяг №6641 за маршрутом Цвіткове – Миронівка того ж дня відправиться о 05:55 із прибуттям о 07:51.

26 квітня цей самий рейс курсуватиме за іншим розкладом: виїзд о 05:30, прибуття о 07:17.

Окремі маршрути тимчасово скоротять. 25 квітня поїзд №6503 курсуватиме лише до станції імені Тараса Шевченка, а з 28 до 30 квітня — до Цвіткового.

Частину рейсів узагалі скасують на період проведення робіт. 24 квітня не курсуватиме електропоїзд №6025 Черкаси – імені Тараса Шевченка. З 27 до 30 квітня, а також 1 травня призупинять рух кількох напрямків, зокрема Передгірковий парк – Знам’янка та у зворотному напрямку.

Також із 27 до 30 квітня не здійснюватимуть рейси між Передгірковим парком і Павлишем, а в окремі дні кінця місяця та початку травня обмеження торкнуться і зворотного маршруту.

У компанії наголошують: новий графік руху поїздів в Одесі має тимчасовий характер і пов’язаний виключно з технічними роботами, необхідними для підтримки безпеки перевезень.

Пасажирам радять врахувати, що новий графік руху поїздів в Одесі може впливати на пересадки та загальний час у дорозі.

