В Одесі безкоштовні пляжі в історичній місцевості Аркадія перетворилися на сміттєзвалище та кладовище для птахів, передає Politeka.

Про це повідомляє Думська на своїй сторінці в ФБ.

Аркадія знаходиться у межах Приморського району міста. Це один із найвідоміших курортних секторів Одеси, який нерідко називають «українською Ібіцею» через поєднання історичного середовища та сучасної розважальної інфраструктури.

Свою назву пляж отримав від однойменної рекреаційної зони, у якій і розташований. Доступ до узбережжя проходить через популярний міський парк «Аркадія», відомий центральною алеєю для прогулянок. Уздовж берегової лінії та в межах самої зони працює велика кількість закладів харчування, нічних клубів і розважальних майданчиків, переважно зосереджених біля приморської частини парку.

Цей пляж вважається єдиним у місті з природним пологим спуском до води. Територія сформована в районі колишньої дельти висохлої річки, тому тут відсутні характерні для Одеси численні сходи, що зробило місцевість популярною ще з XIX століття.

Після запровадження воєнного стану доступ до Аркадії в Одесі обмежено. Водночас міська влада щороку визначає дозволені зони для купання, які додатково облаштовуються захисними сітками та розташовуються поруч із укриттями.

Частина коментарів має різко критичний характер. Зокрема, користувач Rooster Rooster написав: «Пост де-льний. Воювати треба. А не про пляжі думати». Інша учасниця обговорення, Арина Тейбаш, звернула увагу на екологічний аспект: «Що загрязняють море, то тварі такі, що свої, що сусіди». Також коротко відреагував користувач Keep Calm: «Перетворився каже🤦».

Обговорення показує, що ситуація на узбережжі викликає не лише екологічні, а й соціальні дискусії серед користувачів мережі.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати.