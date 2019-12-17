Одесі на святкування новорічних свят з міського бюджету виділять понад 700 тисяч гривень

Як передає Politeka.net відповідні розпорядження підписав одеський міський голова Геннадій Труханов. Про це зазначається на офіційному сайті міста.

110 тисяч витратять на святкування Дня Святого Миколая. В цей день, за традицією, на Думській площі має відбутися урочистий захід, центральною подією якого стане запалення головної міської ялинки.

Крім того, 400 тисяч гривень витратять на Новий рік і Різдво Христове.

У цьому році відзначати Новий рік одеситів кличуть на Думську площу, де з 21:00 до 3:00 буде святкова програма, концерт та феєрверк. 5 і 6 січня у парку Шевченка, а 7 січня на вулиці Дерибасівській відбудеться різдвяний фестиваль. 8 січня містом пройде різдвяний парад трамваїв.

Також у мерії вирішили виділити 191 100 грн на проведення новорічних дитячих уявлень.

Раніше ми писали, головну новорічну ялинку міста встановлюють в Одесі.

16 грудня на Думській площі приступили до встановлення головної міської ялинки, а також прикраси центру Одеси новорічною ілюмінацією.

Її створили фахівці компанії «Люм'єр» з Чорноморська. Конструкцію встановлюють сьомий рік поспіль, але кожний рік додають нових візерунків.

«Висота одеської ялинки — 20 метрів, діаметр підстави — 9 метрів. Вона складається з металевого каркаса і штучної хвої італійського виробництва. Ялинку прикрасять гірлянди і дюролайт (прозорий шнур зі світлодіодами), загальна протяжність яких перевищує 4 км. Світлодіодів — 100 тисяч штук. Вони світяться трьома кольорами: зеленим, синім і золотистим», - наголошується в публікації.

Тим часом, прикрашають не тільки Думську площу. В Горсаду на ліхтарях нічного освітлення встановлюють новорічну ілюмінацію.

Гірлянди у вигляді дзвіночків, ялинок і феєрверків прикрутили прямо до стовпів нічного освітлення.

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