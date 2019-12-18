В Одеській області цистерны стався витік хімічної речовини – бензолу

Про це повідомляють стривожені очевидці в соціальних мережах. Крім того, вони оприлюднили підтверджує фото.

Наголошується, що витік трапилася на залізничному вокзалі в Роздільній, вчора ввечері 17 грудня.

Хімічна речовина вилилося з цистерни прямо на землю.

За словами свідків, на місці НП працювали співробітники служби порятунку.

Раніше ми писали, в Ізмаїлі зійшли з рейок два вагони-цистерни зі зрідженим газом. Про це повідомляє прес-служба Одеської залізниці.

Масштабне транспортна пригода трапилося на під'їзній колії станції Ізмаїл.

«Під час виконання маневрової роботи тепловозом на ділянці під'їзного шляху між стрілочними переводами стався схід двох вантажних вагонів зі скрапленим газом пропаном, що відноситься до 2 класу небезпечних речовин. Країна призначення вантажу – Румунія», повідомили залізничники.

Варто відзначити, що поруч з місцем, де стався схід, розташовані житлові та промислові будівлі.

Причина та обставини масштабного ПП встановлюються.

Як наголошується, відсутність належної реакції з боку власників під'їзних шляхів на виявлені зауваження щодо усунення недоліків, призводить до порушення графіка руху і матеріального збитку.

Також ми писали, в Одеській області вдруге зійшла з рейок цистерна з газом пропаном

Під час виконання маневрової роботи власним тепловозом промислового підприємства на стрілочному переводі №202 відбулося повторне сходження з рейок цистерни з пропаном, зазначили залізничники.

Аналогічна аварія сталася лише день тому, 10 вересня.

Тоді з рейок зійшли дві цистерни зі зрідженим газом.

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