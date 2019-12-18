В Одеській області демонтували пам'ятник Володимиру Леніну

Як повідомив засновник проекту «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков на своїй сторінці у Фейсбуці, демонтаж зробили селі Андріївка Білгород-Дністровського району, пише Politeka.net

Він зазначив, що мова йде про чи не останньому пам'ятнику Іллічу на території Одеської області.

«До весни 2020 року демонтуємо останнього», — написав він.

Варто уточник, що знесення пам'ятника пройшов буденно, без скандалів. Таке рішення ухвалила громада в рамках виконання Закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і заборону пропаганди їх символіки» .

Раніше ми писали, в селі Фонтанка активіст намагався декоммунизировать пам'ятник з радянською символікою

Про це повідомляє на сторінці в Facebook ГО «Якісне Суспільство».

Одеський активіст Тодор Пановский, озброївшись кувалдою, хотів знести монумент встановлений на честь воїнів 26-го полку НКВС в селі Фонтанка.

Спробу декоммунизировать пам'ятник він приурочив до п'ятої річниці окупації російськими військами Криму.

«Ми своїми силами спробуємо прибрати пам'ятник, щоб він своїм виглядом не спотворював свідомість громадян, заявив активіст і став бити по ньому молотком.

На його дії збіглися місцеві жителі. Одна з жінок навіть перегородила доступ до монумента свої тілом. Місцеві викликали поліцію, яка відвезла активіста.

Зазначимо, що пам'ятник відбувся кількома подряпинами.

Нагадаємо, над символом російської імперії поглумилися в Одесі

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