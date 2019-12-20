Було встановлено аж 2 світових рекорди

В Доброславі Одеської області пройшов парад святих Миколаїв, а також був встановлений світовий рекорд

Про це повідомляє інформаційний портал Думская (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

19 грудня в Доброславе відбулося заходу, в якому взяли участь сотні святих Миколаїв, які приїхали з 30 країн світу.

Люди у святкових костюмах співали пісні, запалювали бенгальські вогні, а потім пройшли маршем центральними вулицями міста.

Крім того, родзинкою свята стала ялинка з черепашок, яка потрапила в Книги рекордів України. На її збірку пішло понад 2700 черепашок і одна морська зірка.

За словами представника Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, висота черепашковою ялинки – 3 метри 57 сантиметрів, обсяг ялинки в найширшій частині – 2 метри 50 сантиметрів.

«Ми зареєстрували найвищу новорічну ялинку з черепашок»,- розповіла експерт.

Крім того був зареєстрований і другий рекорд – найбільша кількість маленьких миколайчиків в одних великих санях.

«Ми зареєстрували 76 маленьких миколайчиків в одних великих санях, і Україна пишається такими рекордами», — зазначила Вєтрова.

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У місті Подольську з снігу створили величезну свиню. Її довжина склала 16 метрів 20 см, висота — 3 метри 40 див.

Представники молодіжної команди міста працювали над скульптурою 12 днів.

У свою чергу представник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова провела вимірювання снігової свині і з'ясувалося, що до рекорду до тягнути не вдалося, тому що в 2015 році в Києві створили снігову скульптуру довжиною 26 метрів і заввишки 4 м, і то була саме скульптура, то є витвір мистецтва, а не те, що створили в Подольську.

Втім, без рекорду райцентр не залишився. Свиня виграла в номінації «Найбільша інсталяція свинки з снігу».

З цієї нагоди біля головної героїні влаштували справжнє свято з аніматорами і частуванням.

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