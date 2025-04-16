Місцеві мешканці повинні знати, що їм може надійти додаткова квитанція на квартиру в Одесі, в якій буде значна сума.

Додаткова квитанція на квартиру в Одесі надійде до 1 липня 2025 року та зобов'яже влатити за площу своєї нерухомості, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба ГУ ДПС, вони готуються до розсилки нових повідомлень про сплату податку на нерухомість. Платіжка може шокувати цифрами, які вам потрібно буде заплатити.

Йдеться про податок, який сплачують власники житла з площею понад встановлену законом норму. Для багатоповерхівок - це 60 квадратних метрів, а для приватних будинків - 120. Якщо у власності є і те, і інше, ліміт зростає до 180 квадратів.

Усе, що понад ці цифри, обкладається податком. Саме за ці «зайві квадрати» й надходить додаткова квитанція на квартиру в Одесі. Сума розраховується індивідуально. У повідомленнях буде вказано адресу об’єкта, площу, ставку та інформацію про пільги.

Конкретна цифра залежить від рішення місцевої ради, але існує чітке обмеження, що ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за кожен метр понад норму. Станом на початок 2024 року мінімалка становила 7100 грн, отже, максимальний податок був на рівні 106,5 гривень.

Наприклад, якщо ви володієте житлом площею 100 квадратів, платити доведеться за 40 із них. У гіршому випадку - 4260 грн на рік. Варто зазначити, що у 2025 році українці платитимуть саме за 2024 рік.

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