Упізнана остання жертва страшної пожежі в одеському коледжі

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що ним виявився директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров.

В цілому, експерти ідентифікували тіла всіх 16 осіб, які загинули при пожежі в одеському коледжі.

Як повідомила у своєму Facebook родичка загиблого біолога Ліана Александрова, церемонія прощання з вченим відбудеться завтра, 27 грудня, на Біофаку Одеського університету імені Мечникова за адресою Шампанський провулок, 2.

"4 грудня 2019 року згоріла будівля Інституту морської біології разом з його директором — моїм улюбленим Бобом.

Кажуть, він не йшов, хотів би всіх попередити і врятувати. Але не зумів врятуватися сам. C ним загинула Галина Валентинівна Іванович — помічник і дуже вірний друг Борі. Він дуже любив і інститут, і сім'ю, і своїх численних друзів, і студентів", - написала вона в соцмережі.

"Пам'ятаємо, сумуємо, співчуваємо. Світла пам'ять...", "Співчуваю. Нехай Боря спочиває з миром", "Ліана, Боря завжди буде в нашій пам'яті і в наших серцях", "Лианочка, тримайся моя дорога...любимо вас..", "Ліана , низько вклоняюся в печалі . Боря в серці кожного з нас і ми будемо пам'ятати його поки живі! Світла , вдячна пам'ять...", "Царство небесне, вічна пам'ять", - українці висловили свої співчуття у коментарях під публикацией.

Варто також зазначити, що сьогодні, 26 грудня, в Одесі в Валіховському провулку простяться з двома іншими жертвами пожежі — 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П'яночкіною і Юлією Маркіною.

Раніше ми повідомляли про жахливу пожежу, який 4 грудня спалахнула в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зайнялося приміщення на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Вогонь вдалося ліквідувати лише під вечір.

Відразу були упізнані троє: викладач інформатики Ганна Бортюк, секретар Марина Коваль, студент Кирило Трофимчук. Студентка Ксенія Бабенко і рятувальник Сергій Шатохін померли в лікарні від отриманих під час падіння травм

8 грудня в Україні було оголошено жалобу за загиблими у жахливому пожежу, а через чотири дні рятувальники відзвітували, що з-під завалів дістали тіла останніх жертв.

За офіційною інформацією, пожежу в одеському коледжі забрав життя 16 людей.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі: з'явилися страшні дані про жертви, «молиться вся Україна»

Як повідомляла Politeka, пожежу в одеському коледжі: з'явилися страхітливі кадри з місця трагедії

Також Politeka писала, з'явилися фото зниклих на пожежі в одеському коледжі