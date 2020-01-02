В Одесі в новорічну ніч продавці ялинок покидали нереалізований товар посеред вулиць
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Сотні зелених красунь відразу перетворилися в непотрібний «баласт», який недбайливі продавці кинули і пішли.
Тим часом прибирати хвойні завали на вулицях Одеси доручили працівникам комунальних служб.
Вони збирають всі ялинки і сосни, що залишилися після торговців, і відправляють їх в теплиці "Горзелентреста".
Там дерева подрібнять і використовують для вирощування саджанців рослин, які в майбутньому переберуться на вулиці Одеси.
Однак це слабка втіха в порівнянні з тим, скільки струнких ялинок загинуло заради однієї-єдиної ночі в році.
Поліцейські обіцяють штрафувати тих продавців ялинок, які не прибирають за собою.
Раніше ми писали, Доброславе Одеської області пройшов парад святих Миколаїв, а також був встановлений світовий рекорд.
19 грудня в Доброславе відбулося заходу, у якому взяли участь сотні святих Миколаїв, які приїхали з 30 країн світу.
Люди у святкових костюмах співали пісні, запалювали бенгальські вогні, а потім пройшли маршем центральними вулицями міста.
Крім того, родзинкою свята стала ялинка з черепашок, яка потрапила в Книгу рекордів України. На її збірку пішло понад 2700 черепашок і одна морська зірка.
За словами представника Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, висота черепашковою ялинки – 3 метри 57 сантиметрів, обсяг ялинки у найширшій частині – 2 метри 50 сантиметрів.
«Ми зареєстрували найвищу новорічну ялинку з черепашок»,- розповіла експерт.
Крім того був зареєстрований і другий рекорд – найбільша кількість маленьких миколайчиків в одних великих санях.
«Ми зареєстрували 76 маленьких миколайчиків в одних великих санях, і Україна пишається такими рекордами», — зазначила Вєтрова.
Нагадаємо, ціни на ялинки змусять одеситів втратити дар мови: скільки коштують новорічні красуні
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