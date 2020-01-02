В Одесі будуть приймати ялинки за ...

Одесити зможуть обміняти непотрібну ялинку на солодощі

Про це розповів глава Департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман, пише Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Він пропонує одеситам не викидати після нового року ялинки та сосни, а відносити їх в певні локації. Замість хвойного дерева городянам будуть видавати, за його словами, цукерки.

Зазначимо, що адреси прийому хвойних дерев поки не були названі, але Жеман пообіцяв незабаром опублікувати список локацій.

Раніше ми писали, в Одесі в новорічну ніч продавці ялинок покидали нереалізований товар посеред вулиць.

Сотні зелених красунь відразу перетворилися в непотрібний «баласт», який недбайливі продавці кинули і пішли.

Тим часом прибирати хвойні завали на вулицях Одеси доручили працівникам комунальних служб.

Вони збирають всі ялинки і сосни, що залишилися після торговців, і відправляють їх в теплиці "Горзелентреста".

Там дерева подрібнять і використовують для вирощування саджанців рослин, які в майбутньому переберуться на вулиці Одеси.

Однак це слабка втіха в порівнянні з тим, скільки струнких ялинок загинуло заради однієї-єдиної ночі в році.

Поліцейські обіцяють штрафувати тих продавців ялинок, які не прибирають за собою.

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