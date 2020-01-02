Особливо страждають ті, у кого автономне опалення

Одесити масово скаржаться на низьку якість побутового газу, особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України, пише Politeka.net

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимира Зеленського і адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.

На даний момент петиція набрала 155 голосів, однак збір підписів триватиме 3 місяці. У разі, якщо петиція за цей час збере необхідну кількість голосів, а саме - 25 тисяч, зобов'язаний її розглянути президент.

Підписати петицію можна тут.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Відомо, що Україна і РФ підписали договір про транзит газу через нашу країну на п'ять років.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п'ять років, протягом яких ми одержимо як мінімум понад $7 млрд. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", - підкреслив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, в рамках транзиту блакитного палива українська ГТС буде завантажена, "а це - енергетична безпека та добробут українців!"

Згідно з договором, в 2020 році мінімальний обсяг прокачування складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

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