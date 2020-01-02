Закон передбачав, що санкції запрацюють вже з 1 січня 2020 року

В Одеській області водіїв чекають великі штрафи, які сіли за кермо в нетверезому вигляді

Як пише Politeka.net про це повідомляється на сайті президента України.

Зокрема, 1 липня 2020 року набере чинності закон про посилення відповідальності для водіїв, які сіли за кермо у нетверезому вигляді, наркотичному сп'янінні або під впливом ліків, що знижують увагу.

Звернемо увагу, що крім великих штрафів - від 1 до 2 тис. не оподатковуваних мінімумів доходів громадян (а це від 17000 до 34000 гривень), безвідповідальним водіям загрожує позбавлення прав на 3 роки.

Якщо водія знову піймають п'яним за кермом, при повторному порушенні сума штрафу збільшується до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто до 51 000 грн

Що стосується ДТП з тяжкими наслідками, то тут передбачена кримінальна відповідальність.

Відзначається, що стан сп'яніння буде вважатися кримінальним правопорушенням з спрощеним досудовим розслідуванням.

Спочатку закон повинен був вступити в силу 1 січня, але 18 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про відстрочення запровадження інституту кримінального проступку, в якому і прописала ця відповідальність, на 1 липня.

Раніше ми повідомляли, що одеських водіїв будуть карати за паркування на місцях електрокарів.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Тепер водіїв, які посягнули і припаркував своє авто на місці, відведеному для заправки електрокара, чекатиме штраф у розмірі від 340 до 510 гривень.

Про те, що це саме паркомісце для електрокарів повинні свідчити спеціальні дорожні знаки або дорожня розмітка.

Зазначимо, що президент підписав відповідний закон, який був прийнятий ще 11 липня і став одним з останніх законодавчих актів, затверджених парламентом старого скликання.

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