Іноземець пригнав авто до українського кордону, прикрашене радянською символікою

Як пише Politeka, про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби.

За словами прикордонників, у пункті пропуску «Кучурган» вони зупинили молдованина, на автомобілі якого красувалися номерні знаки та символіка СРСР.

З'ясувалося, що номерні знаки зразка 1990 року чоловік виготовив сам.

Крім того, на кузові він приробив два великих знака серпа і молота на земній кулі — герба СРСР. У такому вигляді іноземець пригнав свій автомобіль до кордону з Україною.

Наголошується, що в Україну громадянина Молдови не пропустили, а оголосили про двох правопорушення — виготовлення символіки комуністичного режиму і підробка документів.

В теж час автомобіль вилучили та передали в поліцію.

Нагадаємо, в Україні заборонено розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки. Також діє заборона на пропаганду комуністичної та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Заробити можна до 5 років в'язниці.

Крім цього, за виготовлення і носіння «георгіївської» стрічки українцям загрожує штраф у розмірі 5 100 гривень або арешт на 15 діб.

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З'ясувалося, що дівчинка-підліток приїхала до Одеси з Лиманського району.

Вона була доставлена у відділення поліції, де розповіла, що не знала про те, що зображення на одязі є забороненими.

Копи провели роз'яснювальну бесіду і склали адмінпротокол на її батька.

«Враховуючи, що неповнолітній не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за невиконання обов'язків по вихованню дочки щодо її батька складено протокол за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться у повідомленні прес-служби.

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