У другий день нового року в одеських дворах зацвіли проліски
Як пише Politeka, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одесит Володимир Яценко.
Знімки були зроблені в четвер, 2 січня 2020 року.
Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.
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За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.
Тим часом користувачів мережі надихнула новина про ранніх підсніжники, вони назвали це дивом, і зазначили, що зараз мінусова температуру на вулиці.
Згідно з прогнозом синоптиків, 3 січня в Одесі очікуватиметься мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3 °С морозу, вдень 2-4 °С тепла.
По Одеській області - мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6 °С морозу, вдень 2-7 °С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
Раніше ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.
З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.
У теж час на деревах помічені нирки, розпускаються квіти. І це н дивлячись на те, що до Нового року залишилося всього 12 днів.
Синоптики попереджали про потепління.
За прогнозами відомого метеоролога Наталки Діденко, в Києві 17, 18 і 19 грудня побито історичні максимуми грудня.
зокрема, 18 грудня був зафіксований найтепліший день за всю історію метеоспостережень в Києві. Максимальна температура повітря в столиці склала 15,2° тепла. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. В Одесі ж температура повітря тримається в історичних максимумів.
Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готується
Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі
Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»