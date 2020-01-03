У другий день нового року в одеських дворах зацвіли проліски

Як пише Politeka, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одесит Володимир Яценко.

Знімки були зроблені в четвер, 2 січня 2020 року.

Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.

За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.

Тим часом користувачів мережі надихнула новина про ранніх підсніжники, вони назвали це дивом, і зазначили, що зараз мінусова температуру на вулиці.

Згідно з прогнозом синоптиків, 3 січня в Одесі очікуватиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3 °С морозу, вдень 2-4 °С тепла.

По Одеській області - мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6 °С морозу, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.

З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.

У теж час на деревах помічені нирки, розпускаються квіти. І це н дивлячись на те, що до Нового року залишилося всього 12 днів.

Синоптики попереджали про потепління.

За прогнозами відомого метеоролога Наталки Діденко, в Києві 17, 18 і 19 грудня побито історичні максимуми грудня.

зокрема, 18 грудня був зафіксований найтепліший день за всю історію метеоспостережень в Києві. Максимальна температура повітря в столиці склала 15,2° тепла. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. В Одесі ж температура повітря тримається в історичних максимумів.

Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готується

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі

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