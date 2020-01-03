Одесити просять президента Володимира Зеленського переглянути пенсійний закон і повернути можливість виходу на заслужений відпочинок у 55 років
Як пише Politeka.net, петиція з'явилася на сайті глави держави.
Її автором виступила Ірина Чорна.
У зверненні вона просить переглянути законопроект № 0972 про пенсійний вік і повернути жінкам можливість вийти на пенсію з 55 років.
«В цьому віці вже немає здоров'я працювати і на роботу ніхто не хоче брати. Як жити? Тільки виживати. Та й жебрацька пенсія, хіба варто на цьому економити? Жінки України Вам спасибі скажуть, якщо ви продовжите можливість вийти на пенсію в 55 років, - йдеться в петиції.
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Нагадаємо, що раніше жительки України мали право вийти на пенсію в 55 років, а чоловіки - у 60. З 2011 року пенсійний вік поступово почали підвищувати - щороку на шість місяців.
Раніше, одесити поскаржилися на низьку якість побутового газу. Особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки
Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.
Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.
Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.
«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.
Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.
Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат
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