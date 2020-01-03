Одесити просять президента Володимира Зеленського переглянути пенсійний закон і повернути можливість виходу на заслужений відпочинок у 55 років

Як пише Politeka.net, петиція з'явилася на сайті глави держави.

Її автором виступила Ірина Чорна.

У зверненні вона просить переглянути законопроект № 0972 про пенсійний вік і повернути жінкам можливість вийти на пенсію з 55 років.

«В цьому віці вже немає здоров'я працювати і на роботу ніхто не хоче брати. Як жити? Тільки виживати. Та й жебрацька пенсія, хіба варто на цьому економити? Жінки України Вам спасибі скажуть, якщо ви продовжите можливість вийти на пенсію в 55 років, - йдеться в петиції.

Нагадаємо, що раніше жительки України мали право вийти на пенсію в 55 років, а чоловіки - у 60. З 2011 року пенсійний вік поступово почали підвищувати - щороку на шість місяців.

Раніше, одесити поскаржилися на низьку якість побутового газу. Особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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