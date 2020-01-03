З 1 березня одеські школи перейдуть на нову систему харчування
Як пише Рoliteka.net, про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці керівник департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.
Для цього в одеській мерії створили робочу групу, яка визначить, яким саме має бути харчування дітей в школах.
За словами Буйневич, до групи увійшли лікарі, консультанти з харчування, батьки
“Наша мета – спільно порахувати і знайти ідеальний для одеських шкіл варіант”, – наголосила чиновниця.
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Одесити почали бурхливо обговорювати переклад на новий формат харчування у мережі. Більшість позитивно сприйняли новину, зазначивши, що зміни потрібні.
Інші батьки розповіли, що в деяких школах харчування взагалі отсутвие, так як не працюють їдальні. Вони попросили розібратися з цим питанням.
«Яка чудова новина!! у мене молодший наступного року іде в школу і він дуже любить поїсти) в садку готують дуже смачно, а от до школи я готувалася морально, що він буде страждати. Дуже хочу, щоб вийшло у всіх школах!!!»,
«Мої діти в школі їдять тільки булки і сирні запіканки. З чаєм велика проблема, він жахливий скрізь. Даю в термосі з собою. Було б здорово варіант з гарячим кулером і чайними пакетами. Принаймні, для старших»,
«Дуже хороша новина!
Дякую за інформативний пост! Приємно з «перших рук» дізнаватися про роботу департаменту! Зміни давно потрібні!!!»,
" Якщо будуть годувати за "Клапотенко", буде здорово,мені його ідеї дуже сподобалися 😀"
«Школа 11,досі харчування немає,їдальня не працює!Нам би хоч звичайне харчування налагодили»,- пишуть в мережі.
Раніше ми писали, в одеських школах проходило тестування нового способу харчування — «шведський стіл».
Це означає, що учні можуть самостійно формувати меню у відповідності зі своїми смаковими уподобаннями. Також в їдальні встановлений вендинговий апарат, який видає вже готові страви з наданого меню.
Нововведення поки з'явилися у школі №125 і новому «Європейському ліцеї».
Нагадаємо, для дітей ввели безкоштовне харчування в Одесі: кому пощастило
Як повідомляла Politeka, одеських школярів годуватимуть по-новому: «Шведський стіл», фото
Також Politeka писала, одеських школярів нагодує персональний шеф-кухар: «Більше ніякої вермішелі»